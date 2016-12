Panettones mais esperados do ano chegaram no ponto extra da Cacau Show em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os Panettones mais esperados do ano chegaram, e eles não vieram sozinho, as delicias de NATAL você já encontra no Ponto Extra da CACAU SHOW de Fátima do Sul. Panettones a partir de R$ 20.90.

No Ponto Extra da Cacau Show de Fátima do Sul, você encontra toda linhalaCreme e deliciosas e famosas trufas – Venha conferir - O Ponto Extra da Cacau Show está recém inaugurada e localizada na Avenida 09 de Julho – 1200 – Centro – Fone: 9-9893-6307​.

Felicidade é uma questão de chocolate , então vem ser feliz aqui na Cacau Show, além das famosas trufas, temos varias opções de presentes à partir de R$ 5,00.

O Ponto Extra da Cacau Show atende todos os sábado até às 17h em Fátima do Sul.