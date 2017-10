Palestra sobre prevenção ao suicídio com acadêmicos de psicologia será nesta quinta em Deodápolis

A Unigran de Dourados estará retornando ao município de Deodápolis nesta quinta, dia 26 de outubro para a realização de palestras nos três turnos escolares. Voltada aos estudantes e ao publico em geral, a palestra abordará a campanha do ‘Setembro Amarelo’.

No ultimo sábado, 31 estudantes do curso estiveram em Deodápolis, passaram pela feira livre e lá entregaram diversos materiais abordando o tema. Somente neste ano de 2017, foram registrados em Deodápolis 4 suicídios. Os últimos dois casos envolveram jovens.



“Vamos receber novamente os acadêmicos do curso de psicologia nesta quinta objetivando levar esta sensibilização a toda a nossa rede de ensino municipal e estadual em Deodápolis. Este é um tema que precisa ser debatido. É cada vez mais recorrente ouvirmos noticias de jovens que tiram a própria vida, na maioria dos casos sem uma causa que explique estes fatos. A depressão é uma doença e precisa ser tratada por profissionais!” destacou a Nutricionista Márcia que atua no NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família).



As palestras serão realizadas no Salão Paroquial da Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida, sendo o mesmo aberto ao publico em geral. “A família precisa participar. Esta conscientização tem que ser levada aos lares como forma de proteger os nossos jovens. Venham nos prestigiar!” finalizou Márcia.