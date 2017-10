Palestra 'Prevenção ao suicídio' será realizada nesta sexta no plenário da Câmara de Deodápolis

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nesta próxima sexta, dia 6 de outubro, será realizado no plenário da Câmara Municipal de Deodápolis a palestra ‘Prevenção ao suicídio’. Idealizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Ivinhema e pelo Jornal Impacto News com o apoio dos poderes executivo e legislativo do município, a palestra contará com a presença da Psicóloga Ana Paula Barbosa dos Santos da cidade de Sidrolândia.



Naquele município, Ana Paula além de Psicóloga atua como Gerente da Saúde Mental. Especialista em Psicoterapia da Infância e da Adolescência, a palestrante virá a Deodápolis com informações sobre os suicídios e como preveni-los. Neste ano de 2017 ela participou no IX Seminário de Promoção a Vida e Prevenção ao Suicídio: “Doenças Mentais e a Ideação Suicida: do diagnóstico ao Tratamento”.



Deodápolis neste ano já registrou 4 casos de suicídios. Somente neste mês de setembro, justamente no mês de prevenção, foram registrados 3 casos no município. “Esperamos receber diversos estudantes nesta palestra que é de grande importância para se prevenir os casos de suicídio. Vemos hoje muitos casos envolvendo principalmente jovens e este tema precisa ser discutido. Convidamos a todos. A palestra será aberta ao publico em geral!” destacou o Major Pablo Diego, Comandante do 11º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Ivinhema.



A palestra ocorrerá na sexta, dia 6 de outubro, a partir das 14hs no Plenário da Câmara Municipal.