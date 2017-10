Pai é suspeito de ter estuprado a filha em Dourados

Imagem Ilustrativa

Homem de 31 anos foi denunciado pela mulher, de 30, por estupro de vulnerável. O fato, segundo as informações do boletim de ocorrência, teria sido cometido contra a própria filha do casal, de 7 anos, no bairro Estrela Porã, em Dourados.

Conforme relatado pela mãe, na manhã de quarta-feira (18) ela flagrou o suspeito passando a mão sobre o corpo da menor e o questionou sobre o fato.

O rapaz negou que estivesse realizando qualquer ação contra a menina. Mais tarde, a mulher desconfiada chamou a criança para conversar e recebeu dela a informação de que o pai vem lhe mostrando há tempos o pênis e a fazendo tocar no órgão.

Em seguida, a mulher ligou para a Polícia Militar. O homem acabou detido e encaminhado ao 1º Distrito Policial.

Na delegacia, a enteada dele, atualmente com 16 anos, disse ter sido vítima de ações parecidas no passado.

Durante o seu depoimento, o homem afirmou não ter cometido qualquer ato contra as meninas e alegou vingança da cônjuge por ter gastado todo o salário do mês no consumo de entorpecente.

O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, ouvido e liberado e o caso continua sendo investigado.