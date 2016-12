PAGOBEER em prol ao tratamento de Eliandro acontece hoje em FÁTIMA DO SUL

Hoje (09 de dezembro) acontece no Centro de Eventos Mandacaru o PAGOBEER 5ª Edição, uma festa tradicional que retorna após 3 anos em Fátima do Sul. Dessa vez o Evento é por uma boa causa, em prol do tratamento do nosso amigo Eliandro, onde 30% da portaria será doada para o mesmo.

E para voltar com as melhores festas de Fátima do Sul, misturaram o Pagode (Grupo Som & Stylo) e o melhor eletrônico percussão do Brasil (Euphoria Live).

Os amigos Jônatas Malakia e Diego Carcará se reuniram e pensaram em um gesto de Solidariedade ao próximo, o tratamento do Eliandro. Eles contaram que a fé, oração é essencial, mas todos sabem que os gastos com tratamento, remédios, locomoção é tudo muito caro, então a Atitude de doar 30% da Portaria para Eliandro.

Agradecemos desde já o apoio de todos, aqueles que já adquiriram seu convite e participa diretamente ou indiretamente do evento.

Você pode comprar seu convite na Ortobom Colchões em Fátima do Sul.

Maiores Informações 67-9 9928-8812