Padre Ládio de Fátima do Sul completa 47 anos de Ordenação Sacerdotal

O Padre Ládio, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, de Fátima do Sul, está recebendo inúmeras congratulações pela passagem de aniversário de Ordenação Sacerdotal. São 47 anos dedicados à vida religiosa, trabalhando em diversas comunidades por esse Brasil afora.



Com o seu geito simples e humilde, conquistou a todos de Fátima do Sul. Um homem de muita fé e dedicado à causa das familias. Com seu conselho, tem ajudado muito as pessoas em relacionamentos familiares. Hoje, em companhia do Pe. Ademir, cuida do imenso rebanho da igreja matriz e mais 14 capelas do município Favo de Mel.



Abaixo algumas felicitações:



Parabéns Padre Ládio, pelo 47 anos de ordenação sacerdotal.

Que a vocação assumida continue lhe proporcionando alegrias, e

que Deus continue guiando todos os seus passos e fortalecendo cada vez mas o seu sacerdócio.



*Vanda Lúcia Oliveira Parabéns meu amigo tão querido, q Deus continue lhe abençoando com muitas felicidades e paz...



*Adriana Nunes Vasconcelos Parabéns padre Ládio que Deus continue te abençoando com muita saúde e fé!



*Marya Socorro Guimaraes Vasconcelos meu padre que admiro muito nós te amamos



Nós do Fátima News, também queremos deixar nossa mensagem de carinho:



A Paróquia de Nª. Srª. de Fátima é abençoada pela sua presença e pelo seu trabalho, sua sabedoria pastoral e também os seus conselhos que sempre nos direcionam para o caminho certo. Padre, festejar mais um ano de ordenação sacerdotal é ter a chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, ensinar novas lições, sorrir novos motivos, amar mais ao próximo e dar cada vez mais amparo, rezar mais preces e agradecer cada vez mais vezes e também amadurecer um pouco mais e olhar a sua missão de lançar as redes como uma dádiva de Deus.

Hoje, compreendemos um pouco a vocação para o sacerdócio, como sendo um dom divinal, um dom para o qual é preciso abrir mão de muitas coisas sendo um dom divinal, um dom para o qual é preciso abrir mão de muitas coisas essenciais na vida como família, o conforto, os amigos, a liberdade, um verdadeiro despojar-se de si mesmo, para que no fim, se obtenha o tudo ofertado pelas mãos de Deus.



E ser grato, estar disposto, muitas vezes não é compreendido, é ser forte, destemido, mesmo que o coração esteja partido pela dor, é ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo. Podemos afirmar Padre, que comemorar o aniversario de ordenação é comemorar a vida, pois o sacerdote não é apenas o homem da liturgia, mas, aquele que faz da sua vida, pois o sacerdote não é apenas o homem da liturgia, mas, aquele que faz da sua vida um culto litúrgico, identificando-se com a realidade da cruz, que é doação, amor e entrega aos irmãos e a igreja, fazendo da sua vida um sacramento intenso e fecundo.



Dia 25 de Julho é um dia abençoado para Deus, pois ele recebeu nesse dia o seu Sim. Por tudo isto, Padre Ládio agradecemos pelo seu continuo esforço, zelo e dedicação e principalmente, por ser este pai espiritual que conduz, amorosamente nossos passos em direção de Deus.



Parabéns ao senhor nesse dia tão grandioso e que o Espírito Santo lhe impulsione cada vez mais a assumir sua vida sacerdotal.