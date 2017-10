Jovem morre após bater de moto atrás de carreta em Nova Andradina

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas, porém nada pode ser feito. Ainda de acordo com as informações, o caminhoneiro teria estacionando a carreta de forma correta para fazer um lanche quando, em seguida, teria ocorrido a colisão.

De acordo com socorristas, um dos fatores que pode ter contribuído com a colisão, seria a falta de visibilidade, provocada pela chuva que caia no momento, aliado também ao modelo da viseira do capacete usado pela vítima. O equipamento possuía uma película escura, que pode ter diminuído a visão que o motociclista tinha da via.

Além dos policias do trânsito e equipes de socorristas, uma equipe da Pericia Técnica também esteve no local. (Colaboraram Acácio Gomes, Márcio Rogério e Almir Portela).