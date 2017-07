Orkut 'volta' em um clone e você já pode criar seu perfil - mas tome cuidado

Todos lembram do Orkut. Encerrado em 2014, continua na memória dos brasileiros, e o Google acabou por lançar uma página para disponibilizar todo o acervo das comunidades da extinta rede social. Porém, esse recurso foi também enterrado em maio deste ano, levando junto todos os conteúdos de comunidades inesquecíveis, como “Eu odeio acordar cedo”. Agora, alguém resolveu trazer o Orkut de volta dos mortos.

Funciona? Funciona, mas é preciso muito cuidado. Ainda não se sabe a procedência do site, mas sem dúvida alguma ele não tem nenhum vínculo com o Google. Além disso, se você tentar acessá-lo, ele será acusado pelo navegador como potencial ameaça de phishing, capaz de roubar os dados que você fornecer no preenchimento do seu cadastro.

Ainda mais perigoso é o fato de que este site permite que você se inscreva usando o Facebook - o que deixa ainda mais evidente que não há nenhum vínculo com a empresa criadora do Orkut original e torna ainda mais perigoso caso se trate mesmo de um site malicioso.