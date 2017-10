FOTO: DIVULGAÇÃO

OPORTUNIDADE - A Cacau show de Fátima do Sul está repleta de novidades, aproveitem para fazer parte da equipe Cacau Show. O Natal está chegando hora de vender muito panetones e ganhar um dinheiro extra.

Seja um representante Cacau Show. Interessados entregar currículo na Cacau Show de Fátima do Sul, ou ligar no cel: 9-84742831 e no 99893-6307.

O Ponto Extra da Cacau Show em Fátima do Sul está localizado na Avenida 09 de Julho – nº 1200 - Centro – Ao lado da Mais Móveis.