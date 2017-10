Uma empresa especializada em monitoramento de segurança em Fátima do Sul e região, está precisando de guarda para monitoramento.

Um detalhe importante para quem se interessar, tem que ter CNH e ter de 30 a 40 anos de idade.

A central fica em Fátima do Sul e para maiores informações ligar no fone: 9-9919-4702 – falar com o Marcos da MBO.