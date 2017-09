Operação conjunta apreende 22 veículos em dourados

Policiais militares das equipes de repressão a infrações e crimes de trânsito do 3º BPM, em conjunto com agentes da Guarda Municipal de Dourados e Agetran, realizaram uma operação preventiva de blitz na região do Jardim Água Boa na tarde de ontem (11), culminando na apreensão de 22 veículos.

A operação que iniciou por volta das 14h seguindo até por volta das 17h, abordou mais de 500 veículos entre motocicletas e carros, sendo deste total apreendidos 15 motocicletas e 7 veículos quatro rodas tendo com a principal motivação os CRLVs vencidos.

Foram confeccionadas mais de 40 notificações por diversas infrações de trânsito como dirigir fazendo o uso de celular e por não utilizar o cinto de segurança. As ações devem ser continuadas nos próximos dias.