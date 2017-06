ONG denuncia maus tratos aos animais e solicita ajuda da população em Fátima do Sul

Imagem: Facebook

"Desde 2016, após algumas denúncias de vizinhos sobre os maus tratos sofridos por este animal, a ONG Pelo Fim do Abandono de Fátima do Sul buscou orientar o proprietário (nome mantido em sigilo, por preservação) e até mesmo auxiliá-lo com doações de ração e remédios para o tratamento do cão.

Contudo, os maus tratos permaneceram até a data de hoje. Em decorrência disso e de novas denúncias, alternativas não restaram a ONG senão agir pelo bem do animal, uma vez que seu proprietário demonstrou total descaso para com ele.

Além de encaminhar o cachorro para tratamento médico-veterinário, a ONG registrou o Boletim de Ocorrência como medida de coibir novos maus tratos praticados por este proprietário a outros animais que venha a ter dono, bem como conscientizar outras pessoas que assim agem, que existe punição prevista em Lei (artigo 32, da Lei n.9.605/98) e que agiremos com respaldo nela." No atendimento da denúncias, a ONG contou com o auxílio dos Policiais do 16 º Batalhão de Polícia Militar de Fátima do Sul."

Pedimos ajuda para alimentarmos esse meninão ai gente, precisamos muito de doação de ração pois o mesmo encontra-se muito desnutrido e precisa de ração de boa qualidade ( de filhote seria ótimo). Quem puder nos ajudar por favor entre em contato pois ele precisa com URGÊNCIA