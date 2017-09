Onevan visita escolas e entrega emenda parlamentar

Escola Estadual Manoel Guilherme dos Santos recebeu aparelhos de ar condicionados

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), esteve em Itaquiraí, no início desta semana, onde visitou as Escolas Estaduais Manoel Guilherme dos Santos, José Juarez Ribeiro de Oliveira e Leopoldo Dalmolim e fez a entrega de uma emenda parlamentar.

O deputado estadual cumpriu a agenda institucional acompanhado de amigos e lideranças do município, como a professora Ana Belo, os vereadores Zé Pequeno (José Aparecido Pereira) e Diu Ismail, o advogado Thales Tomazelli e o coordenador Bruno Vacca (Vale Renda).

ITAQUIBOTS

Onevan visitou a Escola Estadual José Juarez Ribeiro de Oliveira e parabenizou os diretores Dênis Junior Henrique da Silva e Carlos Marcelo Pupo de Alcântara (adjunto), a professora coordenadora Andreia Cristina Soares, o técnico Jhony Carminati e as estudantes Amanda Welter, Francielly Martins Veloso, Larissa Akemi Muranishi Ramalho, Rafaela Moreno da Silva, Maria Rafaela Martins, Rafaela Guilherme e Celyne Bonfim – integrantes da equipe "Itaquibots", que acabaram de vencer a etapa nacional do “WRO 2017 – World Robot Olympiad” (Olimpíada Mundial de Robótica).

O próximo desafio da Itaquibots será na Costa Rica, onde ocorrerá a disputa da etapa internacional, no próximo mês de novembro. O deputado estadual já se comprometeu em trabalhar para obter patrocínios que viabilizem a inscrição no torneio e as passagens para a viagem internacional da equipe itaquiraiense.

EMENDA PARLAMENTAR

O deputado estadual formalizou a entrega de aparelhos de ar condicionado, adquiridos com recursos de sua emenda parlamentar, para a Escola Estadual Manoel Guilherme dos Santos.

Onevan foi recebido pelas diretoras Bárbara Camila Bandeira da Silva e Adriana Santana (adjunta), representantes do Colegiado Escolar e da APM, professores, administrativos e alunos. “Estou muito feliz em voltar aqui na EE “Manoel Guilherme dos Santos” para fazer a entrega de uma nova emenda parlamentar. Os aparelhos de ar condicionado se somam ao laboratório de informática e a cobertura da quadra de esportes, os quais sintetizam o meu carinho com a escola, com Itaquiraí e com a Educação”, expressou o deputado estadual Onevan de Matos.

REFORMA

Na Escola Estadual Leopoldo Dalmolin, o deputado Onevan de Matos visitou as dependências físicas da escola e recebeu a reivindicação da Prof. Erenilce Rosa (diretora) para que interceda junto ao Governo do Estado pela reforma e pintura do prédio da unidade escolar.

O deputado estadual visitou, ainda, o diretor do Departamento de Esportes e Lazer de Itaquiraí, Sérgio Fonseca dos Santos, e concedeu uma entrevista ao jornalista Elias Santos (Rádio Vale Azul FM), onde falou sobre sua agenda institucional no município e as atividades que está desempenhando na Assembleia Legislativa.