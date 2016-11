Onevan pede inclusão da Festa do Peão de DEODÁPOLIS no Calendário de Eventos do Estado

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos, apresentou projeto de lei, na sessão ordinária desta terça-feira, requerendo a inclusão da "Festa do Peão" (Exposição Agropecuária de Deodápolis – Expoad) no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A tradicional festa ocorre anualmente, desde 1994, durante as festividades em comemoração ao aniversário de emancipação político-administrativa de Deodápolis – o aniversário do município é celebrado no dia 13 de Maio.

Justificativa – Onevan de Matos destacou em seu projeto de lei que a "Festa do Peão" já se consolidou como um grande evento festivo da região do Vale do Ivinhema, valorizando a cultura regional, fomentando o comércio e integrando a população sul-mato-grossense.

"A Festa do Peão é um dos momentos mais aguardados da população de Deodápolis e região, tanto para a valorização da cultura e do entretenimento no município, como uma grande oportunidade para fortalecer o turismo, aumentando o fluxo de moradores de outras cidades do Vale do Ivinhema", destacou Onevan.

Tramitação – O projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Onevan de Matos tramitará junto às comissões da Assembleia Legislativa e, posteriormente, será apreciado pelo plenário do parlamento estadual.