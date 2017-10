FOTO: ASSESSORIA - Onevan manifesta apoio à retomada das atividades da usina em Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), participou na sede da Copasul, na tarde desta terça-feira, da reunião que discutiu a retomada das atividades da usina sucroalcooleira no município de Naviraí.

Nova Usina – A reunião foi coordenada pelos diretores do fundo americano "Amerra Capital Management" e do grupo de investimentos "CarVal Investors", que são os gestores da "Rio Amambai Agroenergia" – a nova usina de Naviraí –, que apresentaram um resumo do que já foi realizado, desde novembro de 2016.

Os diretores explicaram aos produtores rurais e lideranças políticas locais que os trabalhos para a retomada da operação da usina teve início com o plantio de cana no final do ano passado e que a empresa objetiva iniciar o processo de operação e moagem em 2018. Os planos de investimentos na usina incluem, ainda, a produção de etanol anidro e de energia elétrica.

Rio Amambai Agroenergia – O gerente-geral da usina, Luiz Carnielli, complementou os dados apresentados, destacando que a usina já possui 15 mil ha de área própria com plantio de cana-de-açúcar e que já foram investidos R$ 90 milhões (recursos humanos, licenças ambientais, plantio e novos investimentos) desde a retomada das atividades (11/2016).

O deputado estadual Onevan de Matos acompanhou atentamente a reunião e usou a palavra para expressar seu apoio político-parlamentar para a retomada das atividades da usina, que ajuda a fomentar o desenvolvimento e a economia de Naviraí e região.

“Fiz questão de participar dessa importante reunião e declarar o meu apoio às ações da usina e dos produtores rurais da região, especialmente em razão da geração de empregos e renda à população e a agregação de valor à economia de Naviraí e dos municípios vizinhos”, finalizou Onevan de Matos.