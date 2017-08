Onevan formaliza a ministro pedido para implantação de novo curso na UFMS de Naviraí

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, formalizou ao ministro da Educação, Mendonça Filho, o pedido para a implantação do curso de Arquitetura e Urbanismo no campi de Naviraí da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Novo Curso – Onevan aproveitou a agenda institucional do ministro em Mato Grosso do Sul e, na companhia da deputada federal Tereza Cristina e dos Profs. Marcelo Turine Turine (reitor da UFMS) e Daniel Henrique Lopes (diretor do campi de Naviraí), conversou com Mendonça Filho sobre o novo curso – que já foi devidamente aprovado nas instâncias superiores da UFMS.

“A implantação do curso de Arquitetura e Urbanismo no câmpus de Naviraí, mais do que fortalecer a UFMS, consolidará o município e a região como polo universitário – trazendo, indubitavelmente, uma nova opção à comunidade acadêmica, avanços econômicos e sociais e a produção de ciência e tecnologia”, pontuou Onevan de Matos ao ministro Mendonça Filho.

Apoio – Outro ponto destacado por Onevan de Matos ao ministro da Educação é o apoio institucional à implantação do curso, envolvendo a participação dos parlamentares da Bancada Federal, da Prefeitura de Naviraí e do próprio deputado estadual.

“Já me comprometi com a comunidade acadêmica que destinarei novas emendas parlamentares à UFMS de Naviraí – o que já tenho feito ao longo dos anos – para fortalecer esta parceria na busca da concretização de um grande sonho da comunidade universitária e da população de Naviraí, do Conesul e de todo o Estado de Mato Grosso do Sul”, encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.

Audiência em Brasília – Após formalizar o pedido para a implantação do curso, bem como apresentar as informações do câmpus da UFMS e do município de Naviraí, Onevan de Matos solicitou ao ministro Mendonça Filho uma audiência no Ministério da Educação, em Brasília, para o prosseguimento das conversações para a implantação do curso de Arquitetura e Urbanismo.