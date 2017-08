FOTO: ASSESSORIA - Onevan entrega emenda parlamentar para Hospital de Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), entregou, na última sexta-feira, mais uma emenda parlamentar para o Hospital de Naviraí (Santa Casa).

O prefeito José Izauri de Macedo, a primeira-dama Mariony Farias de Macedo, o gerente Edvan Thiago Barros Barbosa (Saúde), o diretor Welinton Santuri (Santa Casa), os vereadores Rosângela Sofa, Fi da Paiol, Josias de Carvalho, Dr. Klein, Cristina Gradela e Fabiano Taquara, gerentes municipais e a população participaram da solenidade de entrega da emenda.

Emenda Parlamentar – Os recursos destinados por Onevan de Matos garantiram a aquisição de 1 (um) bebedouro e 15 (quinze) televisores LCD para os pacientes que estão internados, em processo de recuperação hospitalar.

“A entrega desta emenda parlamentar só confirma o que todos nós sabemos: a Saúde é a marca registrada do trabalho do deputado estadual Onevan de Matos. É muito importante que as lideranças políticas do município permaneçam unidas e trabalhem em favor da nossa população”, declarou o prefeito José Izauri de Macedo.

Regionalização da Saúde – Onevan e Izauri aproveitaram a solenidade de entrega da emenda parlamentar para explanar à população os trabalhos que vem sendo desenvolvidos junto ao Governo do Estado para a regionalização da Saúde em Naviraí.

“Receberemos a equipe técnica da Secretaria de Saúde, na próxima quinta-feira, que conhecerá detalhadamente a infraestrutura de Saúde do município, bem como pontuará os próximos passos para a regionalização do atendimento. É um trabalho árduo e que precisa, necessariamente, de esforços conjuntos da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e do apoio da população”, explicou o deputado estadual Onevan de Matos.