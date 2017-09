FOTO: ASSESSORIA - Onevan entrega emenda parlamentar em escola de Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), formalizou a entrega, na última sexta-feira, de emenda parlamentar para a EE “Presidente Médici”, no município de Naviraí.

Onevan foi recebido na unidade escolar pelas diretoras Sandra Passos e Ivone Aquino (adjunta), pelo sr. Vanilde (APM), pela prof. Crislaine (Colegiado Escolar), professores, administrativos, pais e alunos. A solenidade contou com a participação, ainda, do coordenador regional do Governo do Estado, Júnior Vasconcelos, e dos vereadores Jaimir do Bem Bom (presidente), Rosângela Sofa, Fi da Paiol, Fabiano Taquara, Márcio da Araguaia, Cris Gradella e Lourdes Elerbrock.

Emenda Parlamentar – Os recursos destinados pelo deputado estadual Onevan de Matos foram utilizados para a aquisição do sistema de monitoramento eletrônico da escola – uma das mais tradicionais e com maior número de estudantes de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul.

“A segurança no ambiente escolar se tornou uma prioridade, de modo que já destinei emendas a muitas escolas de Mato Grosso do Sul para a instalação do sistema de monitoramento eletrônico. É um investimento que garante mais tranquilidade aos professores, administrativos, pais e alunos”, explicou o deputado estadual.

Educação – Ao formalizar a entrega da emenda parlamentar, Onevan de Matos agradeceu à comunidade escolar da EE “Presidente Médici” pela forma carinhosa que foi recebido e apresentou um rápido histórico de sua atuação político-parlamentar em favor das escolas e da Educação de Mato Grosso do Sul.

“Já destinei diversas emendas parlamentares às escolas estaduais e municipais, como laboratórios de informática, cobertura de quadras de esportes, aparelhos de ar condicionado para as salas de aula, aquisição de mobiliários, livros e materiais de consumo e, agora, sistemas de monitoramento eletrônico. Tenho trabalhado constantemente junto ao Governo do Estado, também, para garantir reformas físicas, adequação de instalações elétricas e pinturas dos prédios das escolas”, concluiu o deputado estadual Onevan de Matos.