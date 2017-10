Onevan entrega emenda em medicamentos e reafirma parceria com a Maternidade em Glória de Dourados

Visita do deputado Onevam na Maternidade de Glória de Dourados - Foto Adauto Dias / glorianews

O Deputado Estadual Onevan de Matos PSDB, esteve nesta segunda feira 09, no município de Glória de Dourados, para entrega de mais uma emenda parlamentar de 2016 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reias) para aquisição de medicamentos e material hospitalar para a Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória.

Na oportunidade, o parlamentar sul-mato-grossense foi recepcionado pelo presidente do Lions Clube local, Joelson Arfux de Figueiredo, ex vereadora Delma Ferrari, diretoria da Maternidade, funcionários e correligionários, que acompanharam a visita nas dependências deste hospital, momento da entrega da emenda parlamentar. Ainda foi homenageado com uma placa comemorativa de Amigo do Lions de Glória de Dourados.

Onevam reafirmou seu compromisso com o município, e em especial com a maternidade, entidade que sempre recebeu enorme atenção do deputado, que fez questão de intervir junto ao Governo para agilizar os repasses financeiros atrasados, na qual já somam três parcelas retidas junto ao Estado.

Mais uma vez, Onevam se comprometeu com mais emendas parlamentar para aquisição de medicamentos, uma de 30 mil reais para este ano, e outra no valor ainda a ser definido para o ano de 2018. E, afirmou não medir esforços quando se refere à população de Glória de Dourados, onde há inúmeras ações deste parlamentar, como; quadra esportivas cobertas em algumas escolas estaduais no município, veiculo para o setor de saúde, salas de informática também nas escolas e todos os anos traz recursos para a Maternidade da Mãe Pobre.