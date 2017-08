FOTO: ASSESSORIA - Onevan discute na UFMS implantação de novos cursos em Naviraí

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, manteve audiência com o prof. Marcelo Augusto Santos Turine, reitor da UFMS, discutindo a implantação de novos cursos de graduação no campi de Naviraí.

Além de Onevan e Turine, participaram da reunião o prof. Daniel Henrique Lopes (diretor do campi de Naviraí), os pró-reitores Dulce Maria Tristão (Planejamento, Orçamento e Finanças) e Ruy Alberto Caetano Correa Filho (Graduação) e o ouvidor da UFMS, Fernando Lopes Nogueira.

Novos Cursos – Marcelo Turine explicou ao deputado estadual Onevan de Matos que o Conselho Superior da UFMS já aprovou a criação dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo em Naviraí, todavia, a implantação dos cursos exige a abertura de novas vagas para professores, técnicos administrativos e a implantação de laboratórios.

Diante do atual cenário de contingenciamento de recursos federais, o reitor da UFMS sugeriu que os esforços sejam concentrados na implantação inicial de apenas 1 (um) dos 2 (dois) cursos já aprovados. O trabalho político e a busca por recursos financeiros para a implantação do novo curso incluirão, necessariamente, o apoio da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Expectativa – O deputado estadual Onevan de Matos classificou a audiência como “extremamente produtiva”, tendo em vista que a reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem interesse na implantação dos cursos e que atuará conjuntamente para sua concretização.

“Tivemos uma conversa muito franca e produtiva com o prof. Marcelo Turine. Não será uma batalha fácil e nem rápida, todavia, vamos trabalhar muito para consolidar o polo universitário de Naviraí”, explicou o deputado estadual Onevan de Matos.

Ministro da Educação – Ficou acertada durante a reunião que o deputado estadual Onevan de Matos e os professores Marcelo Turine e Daniel Henrique Lopes se reunirão com o ministro da Educação, Mendonça Filho, na próxima segunda-feira para dar prosseguimento às tratativas para a implantação do novo curso no campi de Naviraí da UFMS.