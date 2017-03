FOTO: ASSESSORIA - Onevan de Matos pede asfaltamento de estrada entre Caarapó e FÁTIMA DO SUL

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), apresentou requerimento ao Governo do Estado solicitando o asfaltamento da MS-278, no trecho compreendido entre os municípios de Fátima do Sul e o distrito de Nova América (Caarapó).

MS-278 – O pleito de Onevan abrange os 47 quilômetros da estrada, interligando os municípios das regiões da Grande Dourados/Vale do Ivinhema ao Conesul, encurtando distâncias e promovendo a integração econômica e social.

O deputado estadual Onevan de Matos lembrou que o asfaltamento de estradas vicinais, como a MS-278, garante inúmeros benefícios à sociedade, como segurança e rapidez no tráfego de veículos/pessoas, bem como garante melhores condições do escoamento da produção agropecuária das regiões abrangidas.

Geração de Empregos – Outro ponto destacado por Onevan de Matos em seu expediente é a possibilidade de geração de empregos à população de Fátima do Sul, que poderia pleitear vagas de trabalho na usina de açúcar e álcool existente no distrito de Nova América.

"O asfaltamento da MS-278 trará, indubitavelmente, segurança, geração de empregos e renda e, consequentemente, progresso e desenvolvimento econômico não apenas a Fátima do Sul e Caarapó, mas a todos os municípios da região", destacou Onevan de Matos.

O requerimento apresentado pelo deputado estadual Onevan de Matos atendeu ao pleito do vereado Luiz Cordeiro da Silva (Fátima do Sul), bem como de outras lideranças políticas e da sociedade organizada do município, e foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário Ednei Marcelo Miglioli (Infraestrutura).