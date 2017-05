Onevan assegura emenda para implantação de curso diurno de Direito na UEMS de Naviraí

FOTO: ASSESSORIA -

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), participou, na noite de ontem (25/05), do projeto "Reitoria Itinerante" da UEMS, no campi de Naviraí, e assegurou a destinação de emenda parlamentar para a implantação do curso diurno de Direito no município.

A implantação do curso diurno de Direito no campi de Naviraí da UEMS é um grande anseio da comunidade acadêmica da região e uma ação que já vem sendo desenvolvida pelo deputado estadual Onevan de Matos – o parlamentar já vinha mantendo conversações com o reitor Fábio Edir dos Santos Costa e com a gerente Inês de Souza Barba.

Parceria – Durante a reunião ocorrida nesta quinta-feira ficou estabelecida uma parceria entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Naviraí e o deputado estadual Onevan de Matos.

A administração da UEMS ficará responsável pela implantação do curso, bem como assegurar o seu funcionamento acadêmico. A Prefeitura de Naviraí deverá ceder a mão de obra para a construção dos espaços físicos necessários para o funcionamento do novo curso. Onevan de Matos destinará recursos de sua cota individual de emendas parlamentares para as obras físicas.

"Quero agradecer ao deputado estadual Onevan de Matos pelo seu trabalho em favor da UEMS, desde a sua criação na década de 80, sua implantação nos anos 90, bem como em razão de todos os anos destinar emendas parlamentares para a nossa instituição", declarou o reitor Fábio Edir dos Santos Costa.

Reitoria Itinerante – O projeto "Reitoria Itinerante" leva aos 15 campi da instituição a estrutura administrativa da UEMS, incluindo a participação do reitor Fábio Edir dos Santos Costa, pró-reitores e gestores administrativos e tem por objetivo integrar a comunidade acadêmica, bem como discutir projetos de ensino, pesquisa e extensão que são desenvolvidos pela universidade.

"Esta parceria concretiza um sonho da comunidade acadêmica do Conesul e que envolve o trabalho de professores, técnicos administrativos e os acadêmicos. Cumprimento e parabenizo o reitor Fábio Edir e sua equipe, a gerente Inês Barba e os demais gestores da UEMS de Naviraí, os professores do curso de Direito da UEMS de Naviraí, em especial o coordenador Carlos Eduardo Malinowski, pelo trabalho conjunto em favor da implantação do curso", declarou o deputado estadual Onevan de Matos.