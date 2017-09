FOTO: ASSESSORIA - Onevan apoia implantação de curso e garante emenda para IFMS de Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), reuniu-se em audiência com os professores dirigentes do campi de Naviraí do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Matheus Bornelli de Castro (diretor) e Ivânia Patricia Laguilio (chefe de gabinete), discutindo a implantação do curso de Agronomia e a destinação de emendas parlamentares à instituição.

Novo Curso – O prof. Matheus Bornelli de Castro solicitou apoio de Onevan de Matos para assegurar área física para a instalação da “Escola para Práticas Agrícolas” – unidade laboratorial que é o último requisito para a implantação do curso de Agronomia no campi de Naviraí do IFMS, ainda no ano letivo de 2018.

O diretor explicou que o novo curso de graduação já foi aprovado em todas as instâncias superiores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, além do fato de já possuir corpo docente e administrativo para as atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso.

“O apoio do deputado estadual Onevan de Matos é de suma importância, principalmente nos tempos atuais, onde há escassez de recursos públicos, além do fato de sermos uma instituição nova. O seu trabalho político será fundamental para nos ajudar a implantar o nosso planejamento institucional”, explicou o diretor Matheus Bornelli de Castro.

Emenda Parlamentar – Outro pleito apresentado pelos professores que compõem a direção do IFMS de Naviraí foi a destinação de emenda parlamentar para a aquisição de materiais e equipamentos laboratoriais para o funcionamento do curso de Agronomia. Onevan assegurou a destinação da emenda parlamentar para o próximo ano (Exercício 2018).

“O campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul consolida o polo universitário de Naviraí, o qual proporciona, juntamente com a UEMS e a UFMS, ensino superior público e de qualidade para a comunidade acadêmica do Conesul. Já me comprometi com o prof. Matheus de trabalhar junto à Copasul para assegurarmos a área e, com trabalho e dedicação, vamos tentar transformar o curso de Agronomia em realidade ainda em 2018”, pontuou o deputado estadual Onevan de Matos.

IFMS Naviraí – O campi de Naviraí do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul já oferece os cursos de graduação de “Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas” e os técnicos integrados de “Agricultura” e “Informática para Internet”.