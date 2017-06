Onevan acompanha prefeito e vereadores em audiência com Reinaldo Azambuja na governadoria

FOTO: ASSESSORIA - Onevan acompanha prefeito e vereadores em audiência com Reinaldo Azambuja

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acompanhou, nesta segunda-feira, o prefeito Valdir Sartor, o vice-prefeito Cicinho e os vereadores de Deodápolis em agenda institucional com o governador Reinaldo Azambuja e sua equipe de secretários.

O prefeito Valdir Sartor fez um balanço das principais reivindicações do município de Deodápolis ao governador Reinaldo Azambuja e solicitou novas obras e investimentos do Governo do Estado no município.

Rodovias – Dentre os diversos pleitos apresentados ao governador Reinaldo Azambuja, as autoridades políticas de Deodápolis reiteraram a necessidade da recuperação asfáltica das rodovias estaduais que atravessam o perímetro urbano de Deodápolis (MS-145 e MS-276) e estão em más condições de tráfego.

A MS-276 interliga os municípios de Deodápolis a Dourados, abrangendo os distritos de Lagoa Bonita (Deodápolis), Indápolis e Vila São Pedro/BR-163 (Dourados). A MS-145 interliga, por sua vez, a sede do município ao distrito de Ipezal (Angélica) e à BR-267, na região entre Nova Alvorada do Sul e Nova Casa Verde.

"Este é um problema crônico do município de Deodápolis, que acarreta prejuízos aos moradores e, também, aos usuários que se deslocam pelas rodovias do Vale do Ivinhema e do Conesul. O governador Reinaldo Azambuja nos garantiu que o Estado solucionará a questão", destacou o deputado estadual Onevan de Matos.

Outros Pleitos – Valdir Sartor apresentou outras reivindicações ao governador em favor de Deodápolis, solicitando atenção especial em relação à reforma do hospital municipal, investimentos em Saúde e Infraestrutura Urbana.

"O governador Reinaldo Azambuja tem recebido as reivindicações dos prefeitos e vereadores dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e sinalizando, mesmo no atual cenário de crise, com novos investimentos. Estamos muito confiantes que ele atenderá os principais pleitos de Deodápolis", encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.