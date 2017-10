Ondas de ligações do golpe 'Carro Quebrado na Estrada' é registrado em Deodápolis

Moradores de Deodápolis relataram ao Blog Deodápolis News, que estão recebendo ligação de pessoas pedindo ajuda por estar em rodovias com veículos quebrados. Os estelionatários dizem estar com familiares e no desespero pessoas acabam caindo no Golpe.

"A história é antiga e parecida: um parente distante que está vindo fazer uma visita e acaba quebrando o carro na estrada, por isso liga desesperadamente em busca de ajuda em dinheiro. O baque só vem depois, quando o familiar nunca chega ao destino prometido. "Na hora do nervosismo, as pessoas nem notam a diferença na voz", A orientação é sempre desconfiar e telefonar aos familiares para verificar se, de fato, a viagem existe.