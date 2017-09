OKA Pisos e Acabamentos de Dourados sorteará 02 Hyundai Creta 0KM, VEJA COMO PARTICIPAR

A OKA Pisos e Acabamentos de Dourados está com uma grande promoção - Compre e concorra a 02 Hyundai Creta 0KM! -

VEJA ABAIXO COMO PARTICIPAR -

1 Creta para o cliente e 1 Creta para o arquiteto ou engenheiro ou design de interiores

A cada três mil reais em compras, você recebe um cupom, preenche e coloca na urna!

Boa sorte!

Acesse: http://www.okams.com.br/carronovo/

------------------------

*Você de Carro Novo com a OKA: Promoção válida de 15/09/2017 até 28/02/2018 com sorteio no dia 03/03/2018 às 10h00. A cada R$3.000,00 em compras realizadas na loja OKA Pisos e Acabamentos de Dourados-MS no período do dia 15/09/2017 até o dia 28/02/2018, os clientes ou os parceiros (arquiteto ou engenheiro ou design de Interiores) receberão um cupom. Serão disponibilizadas duas urnas, sendo uma para os clientes e outra aos parceiros.

Cada cupom deverá ser corretamente preenchido e colocado em sua respectiva urna. A urna da categoria cliente concorrerá ao sorteio de um Hyundai CRETA 2017/2018, 1.6 16V Flex, versão Pulse Plus, AT6, blueNav na cor Branco Polar com o valor total de nota fiscal de R$ 89.990,00 (oitenta e nove mil e novecentos e noventa reais).

A urna da categoria parceiro concorrerá ao sorteio de um Hyundai CRETA 2017/2018, 1.6 16V Flex, versão Pulse Plus, AT6, blueNav na cor Preto Onix com o valor total de nota fiscal de R$ 89.990,00 (oitenta e nove mil e novecentos e noventa reais). O prazo de entrega do prêmio será de acordo com o art. 5o do Decreto no. 70.951 de 1972, na OKA Pisos e Acabamentos de Dourados, sem ônus para o contemplado. Não poderão participar da promoção os produtos vetados pelo art. 10 do Decreto no. 70.951 de 1972. O direito ao prêmio pelo ganhador, não reclamado no prazo de 180 dias contados do sorteio caducará e o prêmio será recolhido ao Tesouro Nacional como renda da União. A divulgação da imagem do ganhador será feita por 01 ano.

Os casos omissos e dúvidas suscitadas serão primeiramente dirimidas pela empresa promotora, e, persistindo-as, serão submetidas à REPCO/CAIXA.

O PROCON da cidade de Dourados-MS está localizado na Rua Joaquim Teixeira Alves n 712-818 – Centro, com telefone de n.o (67) 3411-7754.

Para demais informações consulte o regulamento em www.okams.com.br/carronovo. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Certificado de Autorização CAIXA nº 6-5681/2017.