Oficina de Fotografia com Câmera de Celular será umas das atrações do Festival de Inverno em Bonito

FOTO: DIVULGAÇÃO

Com a intenção de revalorizar a memória coletiva da cidade, de 25 à 28 de julho, o 18º Festival de Inverno de Bonito promove a Oficina de Fotografia com Câmera de Celular. A iniciativa integra o projeto “Expedições da Memória – um olhar sobre a paisagem”, que tem como objetivo contribuir com enriquecimento da utilização de câmeras de dispositivos móveis: celulares, tablets e outros dispositivos. A capacitação será ministrada por Alexandre Sogabe (MS) e Douglas Alves (MS), das 8h às 11h e das 14 às 17h, e acontece na E.E. Luiz da Costa Falcão, na rua Pílad Rébua, 1022.

Será desenvolvido um conteúdo voltado a iniciantes em fotografia que receberão informações sobre enquadramento, regra dos terços, balanço de branco, compensação de exposição e uma breve atividade voltada à edição. Durante o curso será realizada uma exposição das fotografias capturadas pelos alunos. O tema será inspirado em ângulos e retratos de fotografias antigas.

A oficina trabalhará o conceito de fotografia, fotometria (balanço de branco), ISO e valor de exposição, enquadramento, composição (proporção áurea), regra dos terços, triângulos áureos, ilusão de perspectiva linear e foco diferencial, o conceito de foco (infinito, macro e rastreamento) e edição (correção de cores, remoção de manchas, aplicação de molduras e recorte).

Alexandre Sogabe é mestre em Estudos de Linguagens com um trabalho de fotografia (UFMS, 2014), especialista em Arte Educação e Novas Tecnologias (UNB, 2010) e graduado em Arte Visuais – Licenciatura (UFMS, 2006). Foi Coordenador do Museu da Imagem e do Som de MS, professor de Fotografia no SENAC onde ajudou a criar e implantar o Curso Técnico em Processos Fotográficos e ministrou a disciplina de Fotografia Publicitária no Curso de Publicidade e Propaganda da Anhanguera.

As inscrições podem ser feitas no telefone (67) 9 9609 2450, no Watts App 9676 0661 ou no e-mail [email protected]. Mais informações no telefone (67) 3255 1735.

Acompanhe a programação:

Turma 1: 20 VAGAS

25 e 26/07 – MATUTUNO – 08h às 11

Turma 2: 20 VAGAS

25 e 26/07 – Tarde – 14h às 17h

Turma 3: 20 VAGAS

28 e 29/07 – Tarde – 14h às 17h