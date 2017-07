Oficial é morto a facadas durante briga dentro de quartel do Exército

Imagem midiamax

Suposta briga entre dois militares do Exército, da 4ª Companhia Mecanizada em Jardim, a 239 km de Campo Grande, terminou com um oficial morto, na manhã desta quarta-feira (12). O tenente identificado como Demétrio Gomes de Jesus chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital, no início da tarde.

Segundo informações extraoficiais um cabo, ainda não identificado, e o tenente teriam se desentendido por motivos ainda desconhecidos, quando o oficial foi golpeado por mais de oito facadas.

O militar chegou a ser socorrido ao Hospital Marechal Rondon de Jardim, em estado grave, e preparado para ser transportado com o helicóptero do Exercito, que já havia deslocado para a cidade. Porém, o oficial não resistiu aos ferimentos e morreu, ainda, na unidade hospitalar.

De acordo com a assessoria de imprensa do CMO (Comando Militar do Oeste) as circunstâncias do crime ainda são apuradas, mas garante que a família do militar já foi informada e está recebendo todo o apoio do Exército brasileiro.