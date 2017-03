'O INSTANTE MAGICO' - Artigo da semana por Gilberto Avelino Mendes - Confira

FOTO: DIVULGAÇÃO

ARTIGO DA SEMANA - FÁTIMA NEWS

por Gilberto Avelino Mendes

O INSTANTE MAGICO

Os homens cantaram louvores ao Senhor.

Os cânticos saíram desafinados, mas, para a fé, não importa a qualidade dos cantores e sim a paixão do cantar.

Um deles, olhos fechados, segurava a Bíblia Sagrada contra o peito, como se quisesse marcar com fogo sagrado o nome de Jesus no coração. Outro cantava de joelhos, mãos para o alto, espalmadas, olhos cravados no teto escuro o olhar transcendendo. Outros dois, abraçados, seguiam o compasso da música, emocionados. O quinto, o mais novo na fé e, para ele, tudo ainda tinha o doce cheiro de novidade, cantava acompanhado de um hinário puído que lhe ensinava as trilhas e as rimas da bela canção.

A música ganhou o ambiente e o barulho disperso e louco da grande quimera foi afugentado. Fez-se um silêncio solene e respeitoso onde o louvor se aninhou apascentando ouvidos e os corações dos brutos. Todos se acalmaram e, atentos, ouviram a canção que falava de promessas e boas novas.

Foi um instante e não foi maior que um instante, mas neste lampejo, todos eles tiveram uma sincronia perfeita e estreita com a fé, e, pela fé, chegaram ao Divino.

Por um instante que não foi mesmo maior que um instante, o lugar não era mais degradante, não havia mais tristezas, nem dor, nem sofrimento; o ódio aquietou-se num canto poeirento dos seus corações e, todos eles, elevaram uma prece ao céu, cada qual do seu jeito deformado, de sua maneira torta, com sua fé fragmentada e fraca, mas oraram, agradecendo, pedindo, entregando a Deus num relâmpago de consciência e serenidade todo o pouco que tinham.

Tão de repente quanto começou, os cinco homens encerraram seu louvor e retornaram para suas atividades rotineiras, estavam mais leves e contentes. Em volta deles, o encanto que construíram partiu-se e tudo voltou ao corriqueiro – as patifarias escaparam dos guetos e dos corações, cigarros e baseados foram acesos, alguém alimentou ainda mais seu coração com ódio por meio de um pensamento rasteiro e profano.

A cadeia segura corpos e homens, mas não detém o pensamento sincero e a fé verdadeira. Ainda que tudo não durasse mais do que um miserável instante, no céu, aquele momento de redenção foi recolhido com júbilo pelos anjos...