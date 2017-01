O Boticário oferece descontos de até 40% em mais de 400 itens de beleza em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - O Boticário oferece descontos de até 40% em mais de 400 itens de beleza

Para comemorar a chegada do novo ano, O Boticário preparou uma promoção com descontos de até 40% em mais de 400 produtos. Os descontos serão válidos até o dia 22 de janeiro para itens de perfumaria e maquiagem nas lojas de todo país.

Na promoção, O Boticário convida as pessoas a acreditarem nos seus desejos e fazê-los acontecer em 2017 – e oferece produtos em tons que simbolizam os desejos, como o rosa, que atrai amor, o amarelo, para prosperidade, o vermelho que inspira a paixão e o azul, cor da harmonia.

Alguns produtos femininos de perfumaria que participam da promoção: Floratta in Blue, Elysée Eau de Parfum, Linda Summer, Glamour Secrets Black óleo perfumado, Coffee Woman seduction aerossol. Também participam maquiagens, como Make B. Base Beauty Cushion, Make B. Palette de maquiagem Royal Case, Intense delineador líquido preto e Intense Batom mate 330 loucuras.

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.