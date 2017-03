O Boticário fará demonstração durante todo o dia da Colônia Make B. Modern Asia em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO - O Boticário fará demonstração durante todo o dia da Colônia Make B. Modern Asia

O Boticário

Make B.

Modern Asia

Lançamento

Edição limitada

Prepara - se para se apaixonar pela coleção make B. Modern Asia, que traz as cores e o brilho da Cultura asiática. Batons com cores fortes e marcantes, esmaltes com acabamento em gel e Sombras com pigmentos incríveis, e a Fragrância Make B. Modern Asia com o acorde Nihon vindo da árvore típica do Japão, a Hinoki.

É conhecer e se apaixonar.

Neste dia 08 de Março, Dia Internacional da Mulher, convidamos a todos para uma experimentação do Lançamento da Colônia Make B. Modern Asia na Loja O Boticário de Fátima do Sul.

Faremos a demonstração da Fragrância durante todo o dia

Compre qualquer produto Make B. e concorra a 500 maletas cheias de itens de maquiagem.