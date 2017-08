O Boticário destaca o Combo Perfumado com Arbo em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - O BOTICÁRIO - O Combo Perfumado com Arbo perfuma e protege com uma fragrância refrescante e revigorante. Composto por um Arbo Des. Colônia e um Desodorante Aerosol esse combo é perfeito para o dia a dia.

O Arbo Desodorante Colônia traz todo o frescor da menta combinado com notas verdes e sândalo. Complementa o combo um Arbo Desodorante Antitranspirante Aerosol que possui jato seco, secagem rápida e protege por até 48 horas com a fragrância revigorante de Arbo.

O Boticário - Em Fátima do Sul - Avenida 09 de Julho - Centro - Fone: 3467-1214.