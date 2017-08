Novo golpe da volta do Orkut se propaga no WhatsApp

São Paulo – O Orkut foi encerrado em 30 de setembro de 2014 e não tem data para voltar à ativa. Seu fundador tem até uma nova rede social chamada Hello e não faz mais parte do Google, onde colocou o seu site de relacionamento no ar. No entanto, um novo golpe promete a volta do Orku, que visa roubar seus dados e créditos de celular, se propaga no WhatsApp nos últimos dias.

A promessa da corrente é que você poderia acessar o Orkut antigo. Com esse apelo, a mensagem chegou a 500 mil pessoas, de acordo com dados da empresa de segurança digital PSafe.

(PSafe/Reprodução)

Ao clicar no link compartilhado no WhatsApp, você é levado a uma página para responder perguntas simples, como você tinha conta no Orkut? Após isso, você é induzido a compartilhar a “novidade” com 10 contatos.

No fim das contas, o golpe dá as caras quando o internauta é direcionado a páginas com serviço pago de SMS para roubar créditos (ou aumentar a conta do seu plano pós-pago), oferta de download de apps falsos para Android e um formulário para roubar dados pessoais.