Nova mesa diretora é definida com vereadores eleitos da Câmara de JATEÍ

Vereador mais votado é definido como futuro presidente da Câmara de JATEÍ

JATEÍ - Os vereadores eleitos para a próxima legislatura no município de Jateí, se reuniram na manhã desta segunda-feira (19), para definir a próxima mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018.

A chapa registrada “Renovação e Transparência”, é encabeçada pelo vereadores mais votado nas eleições do último dia 02 de outubro, Edson José de Lima Paz, ele que tirou 381 votos.

A posse do prefeito eleitos e dos vereadores eleitos acontece no próximo dia 01 de janeiro de 2017, às 08h da manhã no Centro Cultural, onde também acontece a eleição da nova mesa diretora que vai comandar os trabalhos legislativos no biênio 2017/2018 em Jateí.

CHAPA FICOU ASSIM

Presidente: Edson José de Lima Paz

Vice-presidente: Sebastião de Freitas

1º Secretário: Manoel Pinheiro de Andrade

2º Secretário: José Rosendo Duarte

Membro: Jeovani Vieira dos Santos

Membro: Robson Carmo Monteiro

VEREADORES ELEITOS EM JATEÍ

Os vereadores eleitos foram: Edison Paz, que teve 381 votos e foi o mais votado, seguido de Borracha com 335 votos, Robinho com 292 votos, Tiquinho com 265 votos, Jeovani com 249 votos, Tingo com 233 votos, Nézinho com 191 votos, Granjeiro com 183 votos e Roseno com 157 votos.