Nova diretoria da ACIFAS toma posse nesta sexta-feira em FATIMA DO SUL

Acontece nesta sexta-feira, 07/07, a posse da nova diretoria da ACIFAS, eleita no último dia 08 de junho, e que será capitaneada nos próximos dois anos pelo executivo Tomidy Yano, diretor de Relações Públicas da entidade nas duas últimas gestões. Várias autoridades já confirmaram presença, incluindo o presidente da Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul, Alfredo Zamlutti Junior, que acaba de ser reeleito por mais 03 anos.



Marcarão presença também o diretor executivo da FAEMS, Clodoaldo Martins; o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento do estado, Ricardo Sena; o superintendente do Sebrae, Claudio George Mendonça, e a gerente Regional Sul do Sebrae, Flávia Rosa dos Santos Silva. Aguarda-se ainda a confirmação de presença da vice-governadora Rose Modesto, do presidente da FIEMS, Sergio Longhi, e de várias autoridades locais, especialmente da prefeita Ilda Salgado Machado.



A chapa RENOVAÇÃO – de consenso - recebeu 100% de aprovação, foi eleita pelos filiados da ACIFAS para o biênio 2017/2019 e ficou assim constituída:



Diretoria Executiva

Presidente: Tomidy Yano

1° Vice: Omar Castro

2° Vice: José Massariol

Tesoureiro: Leomar da Costa Menezes

2° Tesoureiro: Marcio Fernando

Secretário: Fernando Tebaldi

2° Secretário: José Miguel de Souza

Diretor de Patrimônio: Rogério Rufino

Diretor de SCPC: Celso Issamu Shimada

Diretor de Eventos: Rodrigo Nunes

Relações Públicas: João Hermes Pieretti

Diretor Executivo: Arceno Athas



Conselho Fiscal

Fabiano Nunes de Oliveira, José Ciro Sanches, Jorge Paulo da Silva, Luiz Carlos da Silva, João Alexandre de Oliveira Yoshimoto e Creuza Maria Frangiotti.



Suplentes

Elenildo Reis, Francisco Wilson Gonçalves e Osvaldo Klen