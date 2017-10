Nova Andradina - Mulher sofre queda de moto próximo à praça do Projeto Conviver

Na manhã desta terça-feira (03), por volta das 11h, uma mulher de 27 anos ficou ferida ao sofrer uma queda de moto próximo ao cruzamento da Rua José Bernardes da Silveira com a Rua João Teodoro Braga, na região da praça do Projeto Conviver, em Nova Andradina.

A mulher trafegava pela José Bernardes da Silveira, em uma moto Honda Biz, com placa de Nova Andradina, quando um cachorro que teria escapado do quintal de uma casa próxima entrou de forma repentina na rua, fazendo com que a motociclista perdesse o controle da direção de fosse ao solo.

Devido ao atrito com o asfalto, a condutora sofreu diversas escoriações e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional (HR) Francisco Dantas Maniçoba, onde passaria por avaliação médica. A moto ocupada por ela teve apenas pequenos danos.

Além do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência. O trânsito no local não chegou a ser interditado.