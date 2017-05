Nostalgia e animação emocionaram público do show de Chitãozinho e Xororó na 53ª Expoagro em Dourados

FOTO: GRUPO SATO

O segundo dia de shows da 53ª Expoagro também foi de muita animação para o público que frequenta a tradicional Feira Agropecuária de Dourados. Desta vez, subiu ao palco Chitãozinho e Xororó, em um dos shows mais aguardados. Recordistas em vendas de discos em todo o Brasil e ganhadores de três prêmios Grammy Latino, a dupla entoou sucessos de várias fases de sua carreira.

Com mais de quarenta anos dedicados à vida artística, a dupla segue com os mesmos objetivos do início da carreira, produzindo músicas com amor, qualidade e inovação. Considerados como referências para a nova geração, os irmãos continuam cativando o público com sua maturidade artística, inovando em suas canções, porém sem perder a essência dos trabalhos.

Apesar da chuva durante o show, a dupla emocionou o público, cantando músicas de sucesso como “Fio de cabelo”, e “Evidências”, e clássicos como “Menino da porteira”, e “60 dias apaixonado”, levando os participante a momentos de muita nostalgia e animação.

A programação musical continua no dia 17, quarta-feira, com dois shows confirmados: Marília Mendonça, famosa por canções que retratam relacionamentos e vida amorosa, como o hit “Infiel”; e a dupla Paulo e Jean, que recentemente gravou seu primeiro DVD, o “Hora de ser feliz”.

Já na sexta-feira, 19 de maio, outras duas atrações prometem agitar o público: o cantor Loubet, conhecido por músicas como “Made in Roça” e “Muié, Chapéu e Butina”; e a dupla Munhoz e Mariano, que já lançou vários hits de sucesso, como “Camaro Amarelo” e “Pen Drive de Modão”. Os últimos shows serão no dia 20 de maio, sábado, com apresentação da dupla Henrique e Diego, que gravou no segundo semestre do ano passado o CD e DVD “De braços abertos”; e Dennis Dj, que também já fez parceria com a dupla.

Próximas datas:

17/05 (quarta-feira): Marília Mendonça / Paulo e Jean

19/05 (sexta-feira): Munhoz e Mariano / Loubet

20/05 (sábado): Henrique e Diego / Dennis

Sobre a Expoagro

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS, Prefeitura Municipal de Dourados, Brahma, Governo de MS, Unigran, UEMS, Sicredi, Incorporadora São Bento, Hotel Ibis e Hotel 10.