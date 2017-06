Noivos têm buscado cada vez mais ensaios fotográficos para eternizar o famoso 'Sim' em Bonito

FOTO: Daniel Ribeiro

Quem nunca sonhou ou ainda pensa em dizer o famoso sim para a pessoa amada? São cada vez mais comuns à procura por ensaios fotográficos para casamentos, noivos querendo registrar e levar consigo de forma eterna, uma bela fotografia de um momento tão especial.

O fotógrafo Daniel Ribeiro trabalha exclusivamente há sete anos com o “ensaio da noiva”, ele veio especialmente de Campo Grande para Bonito em busca de mais um trabalho perfeito de sua carreira, visando utilizar como cenário as belezas naturais da capital do ecoturismo para compor o ensaio fotográfico, trazendo inovação e tendências para esse ramo.

Foi dois dias de muito trabalho intenso para a produção deste ensaio, totalizando quase 48h ressaltou o fotógrafo: “Eu vim de Campo Grande com parte de uma equipe especialmente para a produção fotográfica, o intuito é divulgar através disso nosso trabalho e ao mesmo tempo mostrar que a fotografia pode eternizar a vida de um casal que esta prestes a se casar”, disse Daniel.

O trabalho começou cedo, ele contou que quis valorizar cada ângulo e aproveitar cada cenário composto pela natureza: “levantamos 3h da manhã porque eu queria pegar um nevoeiro, trazer todo um efeito natural para a foto, e assim fomos produzindo cada etapa deste ensaio”, disse o fotógrafo.

Tudo é pensado com muito cuidado para um trabalho excelente: “O vestido feito para nossa modelo, foi produzindo exclusivamente pela estilista Rosana Camargo em especial para a Ingrid, confeccionada sobre medida para ela viu, a Renata fez a make-up e cabelo, o buquê foi feito pela Néia Rocha, já os acessórios ficaram por conta da Iluminatta, o local lindo onde fotografamos foi feito na Pousada Boyra”, completou Daniel.

A modelo Ingrid Rocha que também é de Campo Grande e participou do ensaio fotográfico em Bonito ficou encantada com tanta beleza da capital do ecoturismo: “Nossa um lugar lindo, deixou as fotografias mais deslumbrantes ainda”, falou Ingrid.

Ela já está em seu terceiro ensaio voltado para o público de noivas: “Sabe uma foto ela traduz os sentimentos e acabam por eternizar um momento especial, eu acredito que é mágico o casamento e a foto ela acaba por registrar isso”, disse a Ingrid. Pergunto a ela se depois de alguns ensaios voltados para esse mundo das noivas, ela tem vontade de se casar, Ingrid responde: “Olha quem não sonha em ter seu príncipe, esses ensaios aumentaram minha vontade, mas prefiro esperar o tempo”, finalizou Ingrid toda sorridente.

Não importa o cenário, o que vale depois, é eternizar através da foto aquele momento tão especial na vida de muitos, e dizer o tão esperado “sim” para uma vida inteira junto de seu príncipe ou dama escolhida.