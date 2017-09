Noivo abandona sessão de fotos para salvar menino

Noivo conseguiu salvar menina que se afogava em lago

Um noivo abandonou a sessão de fotos após seu casamento para salvar um garoto que se afogava em um lago no Canadá. A operação de resgate foi registrada pelo fotógrafo Darren Hatt, que tirava fotos de Clayton e Brittany Cook.

Ao ver o menino se afogando perto da ponte onde ele estava, Clayton correu e pulou na água com a roupa de gala e tudo. "Quando vi Clay na água, pensei: 'o que ele está fazendo?'", contou Brittany para uma TV local.

Clayton explicou que viu que o menino estava com o rosto debaixo d'água. "Ele estava lutando muito. Por sorte, ele era só um pequeno garoto e pude puxá-lo para fora", relatou.

O fotógrafo divulgou as fotos no Facebook e as imagens repercutiram na internet.