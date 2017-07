No Parque do Sol, populares encontram corpo com marca de tiro na cabeça

Imagem midiamax

O corpo de Alexandre Neves de Assis, de 35 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (6), próximo a um matagal da Rua Marco Feliz, cruzamento com a Ângelo Souza Cunha, no Parque Morada do Sol, em Campo Grande. Ele teria sido morto com dois tiros na cabeça e atingindo por outros dois no ombro.

Conforme apurado pelo Midiamax, a suspeita é que o homem tenha sido executado com pelo menos quatro tiros, dois deles na cabeça. Moradores relataram que por volta das 20/21 horas desta quarta-feira (5) ouviram cerca de seis disparos de arma de fogo na rua, mas por conta do horário e da falta de iluminação na via, não saíram para ver o que havia acontecido.

Nesta manhã, ao sair de casa, se depararam com o corpo de Alexandre. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou a morte. Segundo informações da polícia, o homem morava no Jardim das Nações e possui algumas passagens pela polícia, como lesão corporal e termos circunstanciado de ocorrência assinados em delegacias.

Para o sargento Godoy, do pelotão Aero Rancho, nenhum dos pertences da vítima foi levado, o que reforça a suspeita de execução. A carteira com documentos pessoais e até uma quantia em dinheiro, foi apreendida pela polícia. “Como não tem passagens graves, acreditamos em duas hipóteses, de acerto de contas por tráfico de drogas e crime passional”, defendeu o militar.

Alexandre foi atingido por pelo menos quatro disparos, dois no ombro e dois na cabeça. A Polícia Militar isolou o local e aguarda a chegada da Polícia Civil para os procedimentos de perícia.