No dia de mudar de endereço, família perde tudo em incêndio

Incêndio atingiu todos os cômodos da casa. (Foto: Anahi Gurgel)

Casa de família ficou totalmente destruída depois de um incêndio na tarde desta quarta-feira (30), na Rua Adevaldo Almeida Couto, Jardim Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Uma criança, de 6 anos, ateou fogo num colchão, quando brincava no quarto da casa. As chamas se alastraram rapidamente e queimaram tudo que a família tinha. Por sorte, ninguém ficou ferido.

A dona da casa, Josiane Perez Candido, 24 anos, contou que mora no local com o marido e três filhos, mas iriam se mudar para outra casa do bairro ainda hoje. Ela estava do lado de fora da residência, arrumando alguns objetos para a mudança, quando viu uma fumaça sair de um dos quartos.

"Meu filho estava brincando sozinho no quarto, de repente começou a fumaça. Foi tudo muito rápido", disse a mãe, ainda abalada e nervosa.

O fogo começou num colchão, ninguém sabe exatamente como. Quando viu as chamas, o menino saiu correndo para o lado de fora, com o cachorro da família nas mãos. A mãe diz que ficou desesperada.

Um amigo da família, que ajudava Josiane na mudança, disse que o único objeto que conseguiram retirar da casa foi o botijão de gás, que estava na cozinha. "Queríamos evitar uma explosão", conta.

A casa tem quatro cômodos, quarto, cozinha, banheiro e sala, todos foram atingidos pelas chamas. A família perdeu geladeira, fogão, cama, sofá e vários outros objetos. Só o que restou foram roupas que já estavam encaixotadas do lado de fora.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas apenas fez o rescaldo do incêndio. Assim que estava tudo controlado, o caminhão que faria a mudança chegou ao local, mas acabou dispensado.