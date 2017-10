No Caiobá, homem esfaqueia cunhado e mata motorista da Uber que ofereceu ajuda

Imagem midiamax

Foi identificado como Wellington Contes Gonçalves, de 35 anos, o homem morto a tiros no início da noite desta segunda-feira (23) na Rua Janaina Chacha de Melo no Bairro Celina Jallade em Campo Grande. Segundo populares, Wellington que mora na região e trabalha como Uber foi oferecer ajuda ao escutar a discussão.

O autor, identificado como Ademir Duran de 49 anos, bebia com o cunhado Ataide Ortiz Galivan de 48 anos, na casa de Ademir, momento em que os dois começaram a discutir. Segundo a Polícia Militar, Ademir então sacou uma arma, calibre 32, e Ataide pegou uma faca.

Ademir conseguiu pegar a faca do cunhado enquanto a esposa do autor, tentou defender o irmão, Ataide. Ademir chegou a cortar a mão com a faca, momento em que sua esposa fugiu do local, pulando uma janela com uma criança.

Posteriormente, ainda segundo a PM, Ademir esfaqueou Ataide no pescoço que foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa. Após esfaquear o cunhado, Ademir saiu de casa, foi para a rua, onde foi abordado por Wellington, que ofereceu ajuda após escutar a discussão e gritaria.

Neste momento, de acordo com a polícia, Ademir sacou o revólver e efetuou três tiros contra o Uber que morreu no local. Dentro da casa já havia sido efetuado dois tiros, pelo fato de terem sido encontradas cinco cápsulas deflagradas. Ademir foi preso no local e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.