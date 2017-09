Neste sábado tem música boa AO VIVO no Mercado Julifran com João Marcos & Juliano em Fátima do Sul

Divulgação

Sábado tem , MUSICA AO VIVO, tem CERVEJA Gelada e o MELHOR de tudo no Restaurante do Mercado Julifran em Fátima do Sul.



TEM encontro com os AMIGOS a partir das 20hs no Restaurante Julifran em Fátima do Sul - Chame os amigos, reúna a galera e venha , haverá show com a dupla João Marcos & Juliano.



Vem você também para o Restaurante do Mercado Julifran!!!!



Promoção de Baldinho de Long Neck (Budweiser – Heineken – Eisenbahn) com 6 unidades apenas R$ 24,99 ou Baldinho de Long Neck com 10 unidades por R$ 39,99.