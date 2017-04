Nem a chuva abalou o evento de Laço em Dupla deste ultimo sábado no Haras Paloma em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DANDARA MARTINELI / FÁTIMA NEWS - Nem a chuva abalou o evento de Laço em Dupla deste ultimo sábado no Haras Paloma

O evento aconteceu no Haras Paloma, localizado na MS-376 - divisa entre os municípios de Fátima do Sul e Vicentina.

O circuito é dividido em seis etapas, que acontece o ano inteiro. São elas as cidades que ocorrem o evento, Fátima do Sul, Vicetina, Nova Andradina, Naviraí, El Dourado e Novo Horizonte do Sul.

São onze diretores, no qual Thiago Barbosa é um deles, ressalta que fazem por amor a modalidade de laço em dupla. Nem mesmo a chuva deixou abalar os competidores, “Mais fácil laçar de baixo de chuva, do que ir embora com vontade de laçar”, brinca Thiago.

Pelo fato do evento não ter fins lucrativos, ele não tem uma premiação fixa. Então, o premio é rateado entre o primeiro a quarto lugar. O valor é retirado pelas inscrições que os laçadores pagam, sendo em media cinquenta reais por inscrição.

Cada etapa esta sendo recorde de inscrições. No ano passado a maratona teve em media de 700 inscritos por evento, e neste ano, facilmente chegara a 900 inscritos.

Com uma expectativa muito boa, a união dos amigos os une a cada prova. Como moram em diferentes cidades do estado, ficam distantes muito tempo, e o evento acaba sendo uma oportunidade para estarem todos se reunindo e fazendo uma grande confraternização.

A próxima prova será em El Dourado.