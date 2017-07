Nelson Pisano se indigna com serviço mal feito pela Energisa nas podas de árvores em Fátima do Sul

Vereador Nelson Pisano (PR) - FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS

FÁTIMA DO SUL - O vereador e primeiro secretário da Câmara Municipal de Fátima do Sul, Nelson Ferreira Pisano (PR), enviou ofício a empresa responsável pelo fornecimento de energia no Estado do MS, a Energisa, com referência as podas das árvores em Fátima do Sul.

FOTOS NO FINAL DA MATÉRIA

Segundo Nelson Pisano, os funcionários da Energisa estão podando as arvores das Ruas de Fátima do Sul, do lado que passa a rede de energia, e que esta poda está sendo muito mal feita deixando estas arvores com um péssimo aspecto, sendo um serviço de má qualidade.

Ao Fátima News, Nelson Pisano, disse que foi procurado também por moradores de diversas ruas de Fátima do Sul, onde acontece as podas das árvores, pedindo para o vereador tomar conhecimento e tentar solucionar o problema.