Naviraí - homem é assassinado a golpes de machado dentro de Quitinete

Valdomiro Alves dos Santos, de 53 anos, foi assassinado a golpes de machado dentro de sua residência, na noite do último sábado(19), em Naviraí.

Por volta das 19h10min, a Polícia Militar foi acionada para atender um suposto Homicídio em uma quitinete, localizada na rua Dinamarca, centro da cidade.

Chegando no local, os PMs se depararam com a proprietária do imóvel, no qual relatou que dois inquilinos que residem nos fundos da sua residência em algumas quitinetes, após fazerem o uso de bebidas alcoólicas, iniciaram uma discussão no interior da quitinete onde Valdomiro morava.

Depois da discussão a mulher disse que ouviu um barulho e viu quando o autor do crime se evadiu do local, utilizando uma bicicleta.

Os policiais adentraram a quitinete e se depararam com Valdomiro, ainda com vida, caído de bruços e com sangramento na cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado, mas foi constatado óbito no caminho do hospital.

O acusado que reside em uma quitinete ao lado da vítima não foi localizado, já no interior do imóvel foi encontrado um machado com manchas de sangue, possivelmente utilizado

no momento do crime.

O

caso foi registrado no 1

ºDP

(Delegacia de Polícia Civil) como Homicídio Simples e segue sendo investigado.

Machado utilizado no crime. (Foto - Naviraí Na Net)