Na reta final, Juninho Anselmo é empossado Vereador em DEODÁPOLIS

Vereador Juninho Anselmo PTB - Fot Adauto Dias / glorianews

A Câmara Municipal de Deodápolis MS empossou na sessão desta segunda feira 21, o suplente de vereador Antonio Anselmo da Silva Junior (popular Juninho Anselmo PTB) presidente do Diretório municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, para finalizar o ano legislativo de 2016.

Juninho Anselmo assumiu um cadeira juntando se aos demais vereadores na vaga deixada pelo vereador Valmir de Lima Manoel DEM, que foi afastado na condição de perda de mandato por determinação do Ministério Público Estadual, e recorre da sentença na tentativa de voltar ao legislativo municipal.

A Câmara de Deodápolis é composta por nove vereadores e tem a frente à presidente Karénn Ramisdorf Leonardo da Silva PSDB, que está em seu segundo biênio consecutivo na presidência do legislativo municipal. Agora com a posse do vereador Juninho Anselmo, chega ao décimo primeiro vereador a assumir uma cadeira nesta legislatura, desta casa de Leis, já que neste mandato teve a participação em apenas uma sessão, do suplente de vereador João Pereira da Silva (popular Cícero Tanajura PMDB) , em substituição ao vereador Paulo Roberto de Oliveira Paz PSDB, que no momento estava impossibilitado de participar daquela sessão.

A presidente Karénn Ramisdorf tem realiza ótimo trabalho a frente do legislativo municipal, sempre com transparência e consultas periódicas aos demais vereadores sobre as ações realizadas na casa de leis. Com a posse do vereador Juninho Anselmo a Câmara de Deodápolis fica da seguinte forma finalizando esta legislatura dia 31 de dezembro deste ano.

Além da presidente Karénn Ramisdorf Leonardo da Silva PSDB, o Legislativo deodapolense é composto pelos vereadores, Paulino Antonio do Amaral PSB, Manoel da Paz Santos PDT, José Manoel Rosa PMDB, Antonio Tertuliano Filho PMDB, Paulo Roberto de Oliveira Paz PSDB, José Sinvaldo de Oliveira PSDB, Marcio Teles Pereira PSD e Juninho Anselmo PTB.