Na AGRAER Sartor solicitou nova patrulha mecanizada para Agricultura Familiar de DEODÁPOLIS

Em Campo Grande, o Prefeito Valdir Sartor esteve se reunindo com o Diretor Presidente da AGRAER, Enelvo Feline. Esta foi à segunda visita que o Prefeito fez a AGRAER desde que foi empossado. A intenção é buscar recursos e incentivos para o fomento da Agricultura Familiar de Deodápolis. O pedido em questão atenderá a Associação dos Agricultores de Presidente Castelo. Sartor sempre deixou claro que o município precisa obter os incentivos necessários para que as famílias do setor rural tenham as suas rendas melhoradas através das ações realizadas no campo.

Enelvo Feline, em entrevista, destacou que Deodápolis não pode continuar importando matéria prima de ‘Fora’. Ele acredita no potencial do município para a produção da Agricultura Familiar. “Não dá para acreditar que o município de Deodápolis seja importador de repolho, cenoura, beterraba, tomate e que não tenha em seu setor rural a produção básica que as famílias necessitam o dia todo. Isso é dinheiro que está sendo mandado pra fora!” ressaltou.

Enelvo destacou que Sartor contará com o apoio do estado que vem trabalhando lado a lado dos ‘Bons administradores’. “Eu vejo ele com essa boa vontade e não tenho dúvida que a AGRAER está lá no município pronta para atende-lo orientando-o para que os projetos sejam elaborados e enviados para que nós possamos proporcionar o acesso do município a maquinários e ferramentas que fomentem estas produções!” disse.

Ao final da reunião, Enelvo ainda disse que fará gestão para que o município receba uma nova Patrulha Mecanizada. “Bastará que ele se reúna com a AGRAER lá em Deodápolis e envie as suas necessidades. Eu tenho certeza que o Governador se sensibilizará e enviará pra lá estes maquinários para ajudar a Agricultura Familiar!” finalizou Enelvo Feline.

