Mulher sofre sequestro relâmpago e tem carro roubado após sair de lanchonete em DOURADOS

Uma mulher de 25 anos moradora no Parque Nova Dourados foi vítima de assalto na madrugada desta quinta-feira (15), após sair de uma lanchonete localizada na rua Albino Torraca no Jardim América, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que por volta de 03h ela estava em uma lanchonete localizada no endereço citado quando saiu para buscar o carro um Toyota Corolla ano 2010 modelo 2011 com placas NRH-1525 para ir embora.

Ao chegar no veículo ela foi surpreendida por três homens que anunciaram o assalto. A jovem foi colocada dentro do veículo e levada até a unidade de tratamento de água da Sanesul, localizada na BR-163 entre Dourados e Caarapó em seguida o trio fugiu levando o veículo.

A vítima ao ser deixada no local, momentos depois conseguiu contato com uma pessoa e ligou para a Polícia Militar. Além do carro foram levados a quantia de R$ 400, um aparelho de telefone celular e documentos. A polícia investiga o caso.