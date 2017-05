Mulher que morreu em acidente entre Indápolis e Lagoa Bonita, distrito de Deodápolis é de IVINHEMA

FOTO: RIBERO JUNIOR / SILIGANEWS

Um grave acidente na manhã deste sábado matou uma mulher de Ivinhema na rodovia MS-276 que liga Indápolis a Lagoa Bonita, próximo a ponte do Rio Dourados e envolveu um caminhão e um carro.

Uma equipe do corpo de bombeiro chegou a ser acionada, mas, a vitima já estava morta. O veículo de passeio Chevrolet Agile com placa de Ivinhema era conduzido por Patrícia de Lucena Tokunaga de 30 anos que era moradora de Ivinhema, mas com o impacto morreu na hora.

O caminhão é um MB com placa de Cianorte, o motorista não ficou ferido. Em instantes mais informações.

Patricia era irmã do empresario Gustavo Tokunaga, no qual por diversos meses estavam a frente da administração do Auto Posto Safira de Ivinhema.